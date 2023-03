President Karis Ungari riigipeale: meie ühine eesmärk on viia lõpule Rootsi liitumisprotsess NATOga

Eesti riigipea avaldas lootust, et Rootsi NATOga liitumise teel seisvad takistused saab kiiresti ületada, sest ühinemise ratifitseerimisprotsessi kiire lõpule viimine on kõigi huvides. «Meie ühine eesmärk on NATOt tugevdada ja viia lõpule Rootsi liitumisprotsess,» ütles president Karis.

President Karis ütles, et Rootsi ja Soome ühinemine NATOga on ajaloolise tähtsusega nii Läänemere piirkonna kui ka kogu alliansi julgeoleku seisukohalt. «Loodan, et ka Rootsi taotlus ühineda NATOga ratifitseeritakse Ungari ja Türgi parlamentides võimalikult ruttu, sest Euroopa julgeolekutervikuks on Rootsit NATOsse vaja,» lasus president Karis.