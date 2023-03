NÄDALA PERSOON ⟩ Jan Uuspõld: viiekümneselt sisened Dante põrgusse

Armastatud näitleja kõneleb lähenevast poolesajandast sünnipäevast, enese armastamisest ja ühest kohtuvaidlusest, mis ähvardab talle maksma minna väga suure summa. «Selline tunne on, et giljotiin on pea kohal, sest on ju selline ütlus, et varem või hiljem tuleb välja kõik, mida sa ei tea,» ütleb Uuspõld, kuid kavatseb pimedusest välja murda.