Rein Veidemann: 35 aastat tagasi toimunud loomeliitude ühispleenum oli sissejuhatus laulvale revolutsioonile

Sest see oli sissejuhatus laulvale revolutsioonile. Võiks öelda ka, et sissejuhatus Eesti iseisvuse taastamisele. See oli üks esimesi manifestatsioone sõnumiga: «Nüüd aitab!» Aga sellel on oma eellugu. Esiteks 1987. aastal puhkenud nn fosforiidisõda, kus lõid kaasa ka kultuuriinimesed, ajakirjanikud ja teadlased, näiteks akadeemik Endel Lippmaa. Kõrvale ei saa jätta ka 1986. aastal alustanud ajakirja Vikerkaar, mis kujunes platvormiks paljudele, kes seni polnud üldse või siis olid harva sõna võtnud. Kolmandaks kuulub eellukku loomeliitude kultuurinõukogu. Seal olid arhitekt Ignar Fjuk, heliloojate liidust Lepo Sumera, kunstnike poolt Heinz Valk, Tartu Ülikoolist Marju Lauristin, ajakirjanikud Ene Hion jt – aktiivsed ühsikonna mõtestajad kõik. Kultuurinõukogu hakkaski ette valmistama loomeliitude ühispleenumit.