Tallinna Sadama kohtuasi hakkab uuesti algusest peale

Kohus otsustas pärast olukorraga tutvumist taotluse rahuldada, kuivõrd tegemist on tervisliku seisundiga, mis ei võimalda rahvakohtunikul kohtumenetluses edasist osalemist.

Asja arutamise nõue algusest peale kohtukoosseisu muutudes tuleneb kehtivast kriminaalmenetluse seadustikust ja riigikohtu praktikast. Juba 2020. aasta aprillis tehtud lahendis on riigikohus selgitanud, et moodustatud kohtukoosseis peab arutama kriminaalasja algusest lõpuni. Seega ei võimalda kooseisu muudatus menetluse jätkamist pooleli olevast etapist, välja arvatud juhul, kui osaleb varurahvakohtunik. Seadusest tulenevalt peab kohtukoosseisu kuuluma kaks rahvakohtunikku ja võib kuuluda varurahvakohtunik.

Kohus määras täiendavad kohtuistungite ajad kuni 2025. aasta jaanuarini. Samuti selgitas kohus, et käesolevalt ei ole enam võimalik lahendada eelmisele koosseisule esitatud taotlusi kriminaalasja aegumisega, alternatiivselt mõistliku menetlusajaga lõpetamiseks, kuivõrd praeguses etapis ei ole kohtukoosseis täidetud ja uus kohtukoosseis peab alustama asja arutamist algusest peale.

Kohus märkis, et käesoleval juhul on tegelikkuses läbitud kohtulik uurimine kuni kaitsjate tõendite vooruni, pooleli oli esimese kaitsja tunnistaja ülekuulamine. Käesolev protsess algab uuesti üksnes seoses rahvakohtuniku vahetusega, seega on kaitsjad jt osalised saanud kõik enda vastuväited ja seisukohad esitada.