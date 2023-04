Sotside peasekretäri kohusetäitjaks saab Reili Rand

«Tunnen, et täitsin missiooni erakonna peasekretärina. Erakond sai Riigikogu valimistel hea tulemuse ning läheb valitsusse, mis lubab mul keskenduda nüüd teistele tegevustele,» ütles Odinets, kes on praegu ka Kohtla-Järve linnavolikogu esimees. Eduard Odinets sai erakonna peasekretäriks mullu veebruaris.

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et mõistab Odinetsi soovi keskenduda pärast oluliste eesmärkide saavutamist uutele väljakutsetele. «Seadsime rohkem kui aasta tagasi eesmärgid, millest osa puudutasid muidugi ka eiigikogu valimisi, kus meil läks hästi. Olen Eduardile väga tänulik tehtud töö ja kõige eest, mis ta erakonna heaks on teinud,» lausus Läänemets.

Varasem riigikogu liige ja omavalitsusjuht Rand ütles, et soovib eelkõige keskenduda tugeva erakonnaorganisatsiooni arendamisele, mis räägib mõjusalt kaasa nii kohalikul, riigi kui ka Euroopa tasandil. «Soovin, et Eesti oleks sõbralik ja hooliv ühiskond, kus kedagi ei jäeta maha, sest Eesti inimeste toimetulek on meie rahvuslik julgeolek,» lisas Rand.