Virtsu alevik ja sadam jäid elektrita

Virtsu sadama kapten Valdur Häng ütles BNSile, et kogu Virtsu alevik on elektrita. «Virtsu alajaamas käis kärtsatus ja seal on mingid tõsisemad asjad,» lausus Häng. Tema sõnul tuli sõnumina küll teavitus, et kahe tunni jooksul saab elektri tagasi.