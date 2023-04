Tootmishoone kuulub moe­brändile Tallinn Dolls. Selle juht Mari Martin selgitas, et tiik sai rajatud päästeameti nõudel, et tulekahju korral saaks sealt piisavas koguses kustutusvett. Tema sõnul arvestas ehitaja tiigi asukohta valides selle nõutavat mahtu, maapinna kaldeid ja geoloogiat. «See oli ainus koht, kuhu sai rajada tuletõrjele vajaliku ligipääsu, seal polnud paekivi pinnasele nii lähedal,» põhjendas Martin, miks tehti tiik just nende krundi elumajapoolsesse äärde.