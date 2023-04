Koalitsioonikõnelejad on lõhkise küna ees – riigi rahakott on tühi, aga samas ei taha keegi rahvast koormata kõrgete maksude ja lisakuludega. Mis saab majandusest ning kas meid ootavad ees kõrgemad maksud? Stuudios on Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi.