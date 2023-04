Andres Raid ütles, et viibis venelaste poolt okupeeritud Donetski oblastis mitmetes kohtades, sealhulgas Mariupolis.

«Käisin ka Mariupolis, üks asi oli uurida väidetavaid lapserööve, nii et käisin ka koolis, et näha kas on midagi taolist täheldatud ja kuidas.»