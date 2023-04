Anna oma jäätmetele uus väärtus!

Saku valla keskkonnainspektori Merili Ringi sõnul algab näiteks klaaspakendi ringlusse suunamine juba iga inimese kodust – esimene samm on oma jäätmeid liigitada ja klaaspakendid eraldada. „Liigiti kogutud pakendid saab viia jäätmejaama, kus need pannakse klaaspakendi konteinerisse. Edasi veab juba jäätmeveomasin kogutud klaasmaterjali järelsorteerimisse, kus liigitatakse pakendid värvide järgi. Jäätmekäitleja kätte jõuab eelsorteeritud klaaspakend, mida kasutatakse hiljem uute toodete valmistamiseks,” selgitab Ring.

Ragn-Sellsi kommunikatsioonispetsialisti Marion Leetmaa sõnul jõuavad klaaspakendid jäätmejaama ka avalike konteinerite kaudu. Kokku kogutud pakendimass pannakse liinile ning sorteeritakse seejärel vastavalt materjalidele. „Kõige olulisem ongi aru saada, et me ei räägi täna klaaspakendite puhul enam prügist vaid materjalidest. Milleks minna seda kuskilt loodusest võtma, kui me saame selle olemasoleva materjali näol uuesti kasutusse võtta,” tõdeb Marion Leetmaa, Ragn-Sellsi kommunikatsioonispetsialist.

Klaasitootmisse jõuab klaaspakend puhastatud klaasimurruna. Seda lisatakse klaasisulatusahju koos toormaterjalidega, kus saab sellest uuesti sulatatud klaas, millest valmivad uued klaastooted. „Klaaspakend on lõputult ümbertöödeldav ehk kõik, mis meie juurde jõuab, seda võime lõputult ümber töödelda. See tähendab, et kui täna on üks toode purgina, siis võetakse ta ringlusesse ja 30 päeva pärast on see poeletil uuesti pudelina,” kinnitab Helen-Ethel Moora, O-I Estonia kommunikatsioonijuht.