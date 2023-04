Zelenskõi sõnul innustab sõdurite vaprus maailma Ukrainat toetama

Unian tõi välja, et alates sõja algusest on Ukraina läänepartnerid andnud riigile suures mahus sõjalist, rahalist ja humanitaarabi. Hiljuti teatas USA järjekordsest abipaketist Ukrainale, mis sisaldab laskemoona ja relvi. Samuti palub Ukraina lääneliitlasi varustada riigi relvajõude kaasaegsete hävitajatega. Ukraina võimud selgitasid, et neid on vaja eelseisvaks vastupealetungiks.