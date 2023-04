Iisrael ründas Hamasi sihtmärke Gaza sektoris

Uudisteagentuuri AFP ajakirjanikud kuulsid õhtul mitut Gazast kostvat tugevat plahvatust, kui Iisraeli armee teatas, et korraldab seal õhurünnakuid vastuseks raketitulistamisele.

Iisraeli armee täpsustas, et tabas kaht Hamasi salakaubaveotunnelit ja kahte relvatootmiskohta vastuseks Hamasi viimaste päevade julgeolekurikkumistele.

Hamas tegi omakorda avalduse, milles väitis, et Iisrael on «selle värske agressiooni ja selle tagajärgede eest vastutav». Ühtlasi kutsus Hamas kõiki Palestiina rühmitusi okupatsiooni vastu ühinema.

Iisraeli armee teatas, et on «tuvastanud 34 raketti, mis tulistati Liibanoni territooriumilt Iisraeli territooriumile».

Tegemist on suurima eskalatsiooniga piiril pärast seda, kui Iisrael ja äärmusrühmitus Hizbollah pidasid 2006. aastal 34-päevast sõda.

Iisraeli armee pressiesindaja kolonel Richard Hecht ütles, et rakettide tulistamise aga on Palestiina rühmitused.

«Me teame kindlalt, et see on Palestiina tuli,» ütles kõneisik ajakirjanikele.