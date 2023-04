In Memoriam ⟩ Ann Marksoo 20.09.1930 – 05.04.2023

Ann Marksoo (20.09.1930 – 05.04.2023) Ann Marksoo sündis Aliise ja Harri Moora peres 1930. aastal tema esmane kujunemise aeg möödus vabas Eestis. 1949 aastal lõpetas ta Tartu 2. keskkooli, 1954. aastal Tartu Ülikooli geograafia osakonna, millele järgnesid õpingud aspirantuuris ja geograafiateaduste kandidaadi kraadi ehk tänases mõttes doktorikraadi omandamine 1964. aastal. Tolleaegses nõukogude geograafiateaduses valitses regiooniuuringute paradigma ning nii oli tema doktoritöö teemaks «Kirde-Eesti majandusgeograafiline iseloomustus». Alates 1954. aastast töötas Ann Marksoo geograafia osakonnas vanemõpetajana, jätkates 1968–1984 dotsendina (kaasprofessori) ning särava teadlaskarjääri jätkuna 1984–1992 majandusgeograafia kateedri juhtaja ja alates 1992 inimgeograafia korralise professorina. 1996. aastal tõmbus Ann Marksoo aktiivsest teadus- ja õppetööst tagasi ning jätkas emeriitprofessorina. Pärast kandidaadi kraadi omandamist muutis professor Ann Marksoo oma teadustöö fookust. Regiooniparadigma taandus ning jõulisemalt hakkasid arenema erinevad geograafia allharud. Ann Marksoo valis asustuse ja rändeprotsesside uurimise. Nendel teemadel ilmus hulgaliselt artikleid, sh ka inglise keeles. Tema teadustöö põhiline panus seisnebki Eesti asustuse süsteemse arengu seaduspärade selgitamises: linnastumise ja maa-asustuses toimunud muutuste põhijoonte väljatoomine, Eesti sisese rände ja töötajate pendelrände seaduspärade selgitamine ning linna- ja maa-asustuse restruktureerimist 1980. ja 1990 aastatel. Oma uurimistöös oli ta rangelt andmepõhine. Tollel ajal koguti rände andmeid paberankeetidele ning nende andmete põhjalik süstematiseerimine oli tema teadusuuringute aluseks. Andmepõhine lähenemine on jäänud üheks inimgeograafia õppetooli tugevuseks tänaseni. Ann Marksoo oli Õpetaja. Tema olulisimaks loengukursuseks oli «Asustusgeografia», kus ta selgitas asustuse ja rände süsteemseid ja universaalseid seaduspärasusi, jättes kõrvale tolleaegsed ideoloogilised lähenemisviisid. Nii lõi Ann Marksoo silla professor Edgar Kanti Eesti Vabariigi aegsetele ja tänastele iseseisvuse taastamise järgsetele asustuse ja rände uurimisele. Teisisõnu pani professor Marksoo aluse tänasele süstemaatilistele rände- ja asustusuuringute alasele teadus- ja õppetööle Tartu Ülikoolis. Tema juhendamisel valmis üle 60 diplomitöö. Ann Marksoo õpilaste teadustööde ulatusest ja teemadest annab hea ülevaate 2005. aastal avaldatud põhjalik teaduskogumik «Asustus ja ränne Eestis. Uurimusi Ann Marksoo 75. sünnipäevaks». Ann Marksoo säravat karjääri teadlase ja õpetajana jäävad tähistama mitmed tunnustused, sh Tartu Ülikooli suur medal (1996), Tartu Ülikooli aumärk (2005) ja Valgetähe IV klassi teenetemärk (2008). Kuigi professor Marksoo teadlasetee jäi nõukogude aega, oli ta hästi kursis mujal maailmas toimuvaga, ta suhtles tolleaegsete läänemaailma eriala tippudega nagu näiteks Tony Champion ja avaldas väga aktiivselt. Kuna sellel ajal tuli palju tegeleda ka rakendusuuringutega, oli professor Marksoo samavõrd hästi kursis Eesti piirkondliku arengute nüanssidega. Juhendatavatega kokkusaamisel möödus sageli aeg nii, kus professor Marksoo pani silmad kinni ja rääkis: pikalt, põhjalikult ja süsteemselt. Süsteemiteooria oli ka tema lemmiklähenemine, ka loengutes keskendus ta asustuse süsteemisele arengule ning kuidas see seondub elukohavahetuste ja tööalase pendelrändega. Ann Marksoo oli esimene, kes märkas rändepööret Eesti siseses rändes 1980. aastatel, kui linnadest hakkas järjest enam inimesi maale kolima. Ann Marksoo sidus Eestis toimunud rändepöörde asustuse süsteemse arengu seaduspärade, mitte nõukogude ühiskonna eripäradega, kuigi seda olnud lihtne teha. Teame, et nõukogude ühiskond püüdis inimeste liikumist rangelt suunata. Selleks oli passisüsteem ja sissekirjutuste süsteem. Kortereid jagati riiklikult. Noori suunati tööle, tööandjatel oli tööjõu värbamisel suur roll. Toiduainete defitsiit ja sellest tõukunud põllumajanduse tähtsustamine hilis-nõukogude aastatel pani aluse tolleaegsete ühismajandite, kolhooside ja sovhooside, õitsengule, kes üksteise võid noori spetsialiste värbasid, meelitades neid maale nii kõrge palga kui korteriga. Muidugi teadis professor Marskoo peenusteni kõiki neid nõukogude ühiskonna eripärasid. Ometi oli ta kõigutamatu, tõlgendas enda kogutud ja süstematiseeritud rikkalikele andmetele tuginedes toimunud rändepööret laiemast, asustuse süsteemse arengu vaatenurgast. Lähtudes Tony Championist ja teistest tolle ajal lääne tippteadlastest nägi ta asustuses ja rändes selgete seaduspäradega süsteemi, kus üksteisele järgnevad linnade kasvu ja kahanemise etapid sõltumata konkreetse ühiskonnakorralduse eripärast. Nii nagu õunapuule kasvavad sügiseks viljad ja siis puult maha kukuvad, on ka inimeste rändes mitmeid universaalseid tegureid, näiteks see, et erinevas vanuses inimeste elukoha-eelistused on erinevad, aga samuti pere ja tööga seotud põhjused. Oma põhjendustes viitas ta muu hulgas sellele, et kümnendi võrra varem toimus sarnane muutus rändes toimunud ka lääneriikides, kus inimesed hakkasid suurtest linnadest kolima maale. Sellist üldistusvõimet süstis ta ka oma õpilastesse ja kolleegidesse.