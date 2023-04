NÄDALA PERSOON ⟩ Ardo Hansson: miskipärast eelistavad eestlased rahaga riskeerida

Kui temaga teisipäeva hommikul Stenbocki majas kohtume, on seal nii vaikne, justkui oleks riigi juhtimine pausile pandud. Hansson, kes on peaministri majandusnõuniku ametis, osutab, et eestlased on riskialtid ning usuvad pigem vabaturgu ja börsi, kus hind võib praegu küll madalam olla, aga ebasoodsate asjaolude kuhjudes väga valusalt vastu näppe anda.