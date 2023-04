Zelenskõi sõnul tõi nädal palju positiivset rahvusvahelise toetuse osas

«Rõõm on lõpetada see nädal meie riigi jaoks heade tulemustega – relvastuses, rahvusvahelises toetuses, meie sidemete laiendamisel maailmaga, liikumisel NATO-sse,» rääkis president.

«Poola on täitnud kõik lubadused muu hulgas ka tankide osas. Need on juba Ukrainas, mille seas eelkõige Leopardid. Uued kokkulepped on jalaväe lahingumasinate osas - üle saja sõiduki. Soomustransportööride osas - Rosomak - 200 sõidukit. Nüüd 100 ja 100 hiljem. Samuti iseliikuvad miinipildujad, lisaraketid, lennukid MiG,» loetles riigipea.