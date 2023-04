Zelenskõi: NATO tagab Euroopa tõelise kaitse ainult koos Ukrainaga

«Ainult koos Ukrainaga tagab allianss Euroopale tõelise kaitse igasuguse sekkumise eest rahvaste ellu, olemasolevatesse piiridesse ja reeglitel põhinevasse rahvusvahelisse korda. Ilma Ukrainata on vajaminevat tugevust raske ette kujutada,» ütles riigipea.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis sõnas neljapäeval, et Brüsselis kolmapäeval lõppenud NATO välisministrite kohtumine annab lootust, et alliansil õnnestub leppida kokku Ukraina liikmeks saamise tee.

«Viimane NATO ministrite kohtumine andis lootust, et alliansil õnnestub leppida kokku Ukraina alliansi liikmeks saamise tee. Ukraina tahe on selge – NATO liikmelisus siis, kui tingimused seda võimaldavad,» ütles Leedu diplomaatia juht.

Landsbergise sõnul on Lääne poliitikute kohus leida kõige sobivamad poliitilised instrumendid, et sillutada Ukrainale selge tee liikmeks saamiseni, uks selleks on 2008. aastast praokil.