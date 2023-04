ANALÜÜS ⟩ Koalitsioonileping: kas käopoeg demokraatia pesas või loomulik osa demokraatlikust protsessist?

Koalitsioonileppe koostamisest ja kokkulepitu väljakuulutamisest on kujunenud meie poliitilise kultuuri lahutamatu rituaal. Lepingust otsitakse jälgi valitsust moodustavate erakondade valimislubadustest ja püütakse ennustada, mis võib ühiskonnas muutuda, kui see ellu viiakse. Neljaks aastaks tehtud ei ole aga kunagi nii kaua kehtinud, sest valitsused ei ole kunagi meil nii kaua koos püsinud. Postimees küsis meie põhiseaduse assamblee liikmetelt ja tunnustatud riigiõiguse ekspertidelt, mis asi on koalitsioonileping, kas sellel on ka mingi juriidiline jõud ning kas sellel peale valitsuserakondade on ka ülejäänud rahva jaoks mingi tähendus