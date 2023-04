Samost koalitsioonileppest: uskumatu, et inimesed kaine peaga selliseid asju kirja panevad

«Rohetrepp ja innovatsioonitrepp on seal kaks täiesti kimäärest väljendit,» ütles Samost.

Aaspõllu tsiteeris koalitsioonilepet: «Innovatsioonitrepp ja rohetrepp on kaks tööriista, mis aitavad ettevõtetel hinnata innovatsioonimahukust ja oma keskkonnajalajälge ning tõsta seeläbi oma konkurentsivõimet».

«See on tsitaat koalitsioonilepingust. Huko ei mõelnud seda peast välja, meil ei ole siin mingi stand-up komöödia saade. Uskumatu küll, inimesed panevad kaine peaga selliseid asju kirja,» ütles Samost.

Aaspõllu leidis, et koalitsioonileppes sisalduvast maksutõusust võib aru saada, kuna praegu sügava puudujäägiga riigieelarve on vaja tasakaalu saada. «Käibemaksu ja tulumaksu tõusuga kaetakse ära tulumaksulangetus rikkamatele. Seda võib ju teha, aga milleks? Kas ikka on tarvis tõsta vaeste maksukoormust. Kui küsida, kas Reformierakond sai selleks mandaadi, siis võib öelda et sai,» rääkis Aaspõllu.

Samosti sõnul ei saa eelarvetasakaal olla eesmärk omaette. «Kuidas läheb Eesti inimeste elu paremaks sellest, kui eelarve on tasakaalus? Mina saan asjast aru nii, et Eesti esmane eesmärk on inimeste elu paremaks teha,» märkis Samost.

Aaspõllu sõnul tagab eelarvetasakaal Eesti elu pikaajalise paremaks tegemise.

Samost kirjeldas kogu koalitsioonileppe teksti, kui väheandeka oiviku kodutööd õpetajale, kelle eeldatavad eelistused on ette teada, kuid see õpetaja ei asu Eestis valimiskastide juures, vaid kusagil mujal.

«Kolm erakonda on saanud hiiglasliku mandaadi, aga mida nad sellega peale hakkavad? Kokkuvõtvalt võib öelda, et mitte midagi. Enamik ümberkorraldusi on valusad ja neid ei lubanud enne valimisi mitte keegi. Võiks aru saada, kui sellel kõigel oleks suur eesmärk, aga seda eesmärki lepingus ei ole. Ainus aktsepteeritav asi on kaitsekulude tõstmine, et Eesti oleks kaitstud, aga see pole olnud arutelu objekt, kaitsekulude tõstmisele on olemas konsensus kõigi erakondade seas,» lausus Samost.

Ta lisas, et varem olid koalitsioonilepingud Reformierakonna nägu, kuid praegu sealt Reformierakonda ei leia.