Kaja Kallas: valimiskampaania ajal öeldi, et riigi rahandusega on asi hull

Kallase sõnul öeldi ka valimiskampaania ajal, et riigi rahandusega on asi hull. «Kui lugeda programme, siis me ütlesime ka seda, et riigirahandus tuleb saada korda, et tulud ja kulud tuleb saada tasakaalu. Isegi nende praeguste maksutõusudega, mis tuleb teha, saame me 3-protsendilise puudujäägi ja suudame seda hoida, kuid ei suuda isegi taskaalu minna,» ütles Kallas.

Kallas lisas, et põhiseadus ei luba näiteks maksuküsimusi rahvahääletusele panna. «Miks, sest siis ei saaks mitte kunagi rahvalt jah sõna selle peale, et maksud peavad tõusma. Aga läbi lillede kõik erakonnad seda ütlesid. Põhiseadus ütleb otse, et maksuküsimusi ei saa rahvahääletusele panna,» selgitas Kallas.

Kallas arvas, et kõik inimesed peaksid olema nõudlikumad, et neil oleksid vastused ka küsimustele, kust raha tuleb. «Kui me vaatame enne 2016. aastat, kui Reformierakond juhtis valitsust, siis kogu aeg oli eelarve pisikeses ülejäägis või hästi pisikeses puudujäägis. Ka vanarahvas ütleb, et tuleb koguda mustadeks päevadeks. Reservid on vajalikud selleks, kui tulevad mustad päevad. Nüüd neid musti päevi tuli väga palju - COVID-kriis, energiakriis, sõda, aga reservid olid selleks ajaks ära kulutatud. 2016. aastast see graafik läks alla,» märkis ta.