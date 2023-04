VIDEO ⟩ Läänemets: mina rääkisin ainsana maksumuudatuste vajalikkusest

«Maksumuudatusi on vaja. Me ei tohi ära unustada, et maksud lähevad riigi kaitsesse, juba äraotsustatud õpetajate palkadesse. Hooldereform, et pensioni eest saaks hooldekodu koha. Need on kõik kohad, kuhu maks läheb,» selgitas Läänemets. «Kui eelmist eelarvet koostati, sai sotside poolt ettepanek tehtud, et kui me selliseid kulutusi teeme, peame maksusüsteemis muudatusi tegema.»