Kohus jättis Aivo Petersoni vahi alla

11. märtsil taotles riigiprokuratuur Harju maakohtult Petersoni ja veel kahe mehe vahistamist, keda kahtlustatakse Eesti Vabariigi vastase suhte loomises. Kohus leidis, et kuriteokahtlus on põhjendatud ning andis loa nad kaheks kuuks vahi alla võtta, sest kohtu hinnangul võivad nad vabaduses viibides kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda ja on ka oht, et nad võivad kuritegude toimepanemist jätkata.