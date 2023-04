Poliitiline olukord ei soosi: oravate toetus on teinud jõnksu alla

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud, Norstati erakondade toetusreitingutes on riigikogu valimistel 31,2 protsendi valijate toetuse saanud Reformierakonna nelja nädala koondreiting langenud juba 26,3 protsendile. «Võrreldes oma valimistulemusega on nad ainus erakond, kes on praeguseks selgelt toetust kaotanud,» märkis Mölder ning tõdes, et iganädalaste tulemuste dünaamikat vaadates on tõenäoline, et võimupartei toetus langeb järgmiselgi nädalal.