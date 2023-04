Kindral Herem: Eesti ja Soome vaheline koostöö tõuseb uuele tasemele

«Soome liitumine NATO-ga on märgilise tähtsusega meie regiooni julgeolekule. Meie riikide ja kaitsevägede vaheline koostöö on alati olnud hea, kuid koostööga NATO raamistikus tõuseb see kahtlemata uuele tasemele ning saame üksteisele veel rohkem toeks olla,» ütles kindral Herem. «Me oleme Soomega paljudel teemadel ühisel arusaamisel – nii hetke julgeolekuolukorra mõistmisel, uute vajalike võimekuste arendamise ja nende kasutamise osas kui ka näiteks reservarmee mudeli rakendamisel ja väärtustamisel.»