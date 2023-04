Uus valitsus hakkab omavalitsuste raha ümber jagama pensionäride arvu järgi

Tulubaasimudeli muutmise vajadust saates «Ministri närviproov» selgitanud tulevane regionaalminister Madis Kallas (SDE) tõdes, et need piirkonnad, kuhu tuleb pidevalt töökohti juurde ja ka tulumaksu laekumine kasvab ning noori peresid kolib juurde, on ennekõike Harjumaa, Tallinna ja Tartu ümbrus. «Ebavõrdsus Eesti piirkondade vahel ainult süveneb.»