INTERVJUU ⟩ Parempoolsete juht Lavly Perling: Eestis toimub vasakpööre, majanduskasv on hüljatud

Parempoolsed on pigem murelikud. Oleme varem rääkinud, et riigirahanduse seis on kehv ja tuleb mõelda majanduskasvule. Kui me sellele ei mõtle, siis tagajärjed on kehvad. Tuleb kärpida, sest riik ei saa samamoodi jätkata.

Reformierakonnal oli võimalus teha riigi rahandus korda. Nad rääkisid vahetult pärast valimisi kärpimisest ja kokkuhoiust. Aga see, mis juhtus võimuleppega, teeb murelikuks. Asi pole lihtsalt maksutõusus ja ühe uue maksu kehtestamises, vaid mõtteviisis. Eestis on toimunud vasakpööre. Sinna koalitsioonileppesse on sisse kirjutatud ümberjagamine ja usk, et maksutõusudega ilma kärpeid tegemata annab riigi rahandust korda teha. Ei anna!

Absoluutselt nõus, aga kui vaatate, mis on juhtunud pärast valimisi, siis see on hoopis midagi muud, millest kunagi ei ole räägitud. On raske uskuda, et unustatakse mainida makse, nagu näiteks ettevõtete tulumaks. Või nagu ma juhtusin eile kuulama: kui päriselt öeldakse, et Reformierakond oli ainus, kes seisis sellisel kujul peretoetuste eelnõu vastu – see on vale. Me ju mäletame seda hääletamist parlamendis, seal oli ainult üks vastuhääl ja see oli Siim Kiisler Parempoolsetest.