Reedel stardib ligi 1200 osalejaga kaitseväe õppus Põhjakonn

KiMKR-i ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu sõnul on õppus Põhjakonn on väga oluline väljaõppesündmus Kirde maakaitseringkonna jaoks. «Õppuse jooksul harjutame omavahelist koostööd rünnaku tingimustes. Peamiseks eesmärgiks on maakeeli öeldes, et «tuled ja viled» saaks vastase pihta kiirelt ja täpselt sihitada,» ütles Ainsalu.