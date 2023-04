Seadus nurjab Eesti 200 idee ministrite ristküsitlusest

«Seal on probleem see, et riigikogu töö- ja kodukord ei võimalda praegu ühtegi pidi neid asju teha. Ei ole võimalik neid ristküsitlusi sinna tekitada praegu uue, ametisse astuva valitusega,» märkis Kallas nüüd ERRile, lisades, et seda küsimust arutleti koalitsiooniläbirääkimistel päris pikalt.