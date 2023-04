FOTOD ⟩ Ratas uuesti Keskerakonna juhiks ei kandideeriks

Vaidlus käib ka selle üle, kas kongress peaks toimuma Viljandis või Tartus. Viljandi linna ja maakonna keskerakondlased otsustasid varem, et soovivad erakorralise kongressi ära jätta, see tähendab ka senise erakonnajuhi Jüri Ratase ametisse jäämist. Teine kandidaat on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Ratas ei kandideeriks, aga pakkus välja kandidaadid

«Täna on siin ruumis elevant,» nentis Ratas oma kõnes volikogu ees ja viitas

Foto: Sander Ilvest

erakonnakaaslaste soovile kongressi korraldada. «Olen jätkuvalt seda meelt, et täna ei ole erakorralise kongressi pidamine mõistlik ja sarnase tunnetuse olen saanud ka kohtudes paljude erakonnakaaslastega üle Eesti,» lisas ta.

«On kolm valikut: kongressi ei toimu; kongress toimub ja tänane esimees kandideerib või kongress toimub ja tänane esimees ei kandideeri. Üks valik langeb ära. Ma olen otsustanud - mina erakonna esimeheks kongressil ei kandideeri. See on raske otsus,» sõnas erakonna juht ja loetles seejärel teisi võimalikke kandidaate Kõlvarti vastu: Jaanus Karilaid, Yana Toom, Tanel Kiik.

Ratas avaldas kõnes kahjutunnet, et ühiskonnale jääb mõistmatuks, mille eest erakond seisab. Ta viitas, et erakond on asutajate ja liikmete nägu: «Kui keegi ei tea või ei oska leida meid programmis, siis tuleb vaadata peeglisse.»

Volikogu istungil teevad keskerakondlased ka kokkuvõte riigikogu valimistulemustest, analüüsivad poliitilist olukorda ja annavad hinnangu uue valitsuse koalitsioonilepingule.

Keskerakonna volikogu esimehe Tõnis Mölderi sõnul on valimistest möödunud kuu aja jooksul piirkonnad teinud kampaaniast kokkuvõtteid ja volikogu istung annab võimaluse erakonnakaaslastega sel teemal mõtteid vahetada.

«Muuhulgas on volikogu istungi päevakorras erakorralise kongressi toimumisega seotud punktid. Erakorralise kongressi korraldamise ettepanek on juhatuselt tulnud ning volikogu saab otsustada selle toimumise üle,» selgitas Mölder.