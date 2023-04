Keskerakond otsustab täna kongressi toimumise üle

Vaidlus käib ka selle üle, kas kongress peaks toimuma Viljandis või Tartus. Viljandi linna ja maakonna keskerakondlased otsustasid varem, et soovivad erakorralise kongressi ära jätta, see tähendab ka Jüri Ratase ametisse jäämist.

«Muuhulgas on volikogu istungi päevakorras erakorralise kongressi toimumisega seotud punktid. Erakorralise kongressi korraldamise ettepanek on juhatuselt tulnud ning volikogu saab otsustada selle toimumise üle,» selgitas Mölder. «Volikogu seisukohad on erakonna edasise tegevuse kujundamisel äärmiselt olulised. Valimisjärgne olukord on näidanud ilmekalt, kuidas valitsust moodustavate erakondade antud lubadused on õhulossi kombel kokku vajunud ja Eesti inimesi ootavad maksutõusud, millele ei ole mandaati küsitud. Kavandatavad maksumuudatused toovad kaasa meie perede toimetuleku vähenemise ja Keskerakond seisab selle eest, et neid sellisel kujul ellu ei viidaks,» rääkis ta.