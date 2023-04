Saaremaal alustas tööd Eesti ja naaberriikide mereala seirav droonipatrull

Mehitamata õhusõiduk koos meeskonnaga paiknevad Saaremaal Lõmala sadamas, kus praeguste plaanide järgi tehakse tööd vähemasti augusti lõpuni. PPA mereturvalisuse grupi juht Marge Kohtla sõnul on droonipatrull oluline täiendus olemasolevatele seirevahenditele ning aitab samal ajal kaasa ka rahvusvahelisele koostööle.

«Sel aastal on oluliselt laienenud ala, kus droon töötab. Näiteks teeb droon sel aastal varasemast rohkem lende Läti ja Soome merealade kohal, samuti patrullitakse sel hooajal näiteks Eesti suursaarte vahelisel alal,» rääkis Kohtla.

Mehitamata õhusõiduk annab PPA-le väärtuslikku informatsiooni merel toimuvast: «Drooni kasutame võimalike rikkumiste ja piiriüleste kuritegude avastamiseks, hädasolijate otsingu- ja päästetöödel, samuti on droon võimeline tuvastama merereostust, mistõttu on droonipilt pidevalt kättesaadav ka mereväele,» selgitas Kohtla.

Õhusõiduk Textron Aerosonde kuulub EMSA lepingupartnerile Nordic Unmanned, mis saatis drooni Eestisse koos seda opereeriva meeskonnaga. Textron Aerosonde mehitamata jäigatiivaline õhusõiduk võib õhus püsida umbes 10 tundi ning selle lennukaugus on kuni 140 kilomeetrit, aga sõltuvalt maapealsetest tugijaamadest võib see lennata kaugemalegi. Õhusõiduk on varustatud optiliste ja infrapuna-andurite, AIS-vastuvõtja ja IMSAR-radariga.