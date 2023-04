Keskide Viljandimaa juht ja Ratase poolt hääletanud Jaak Aab tunnistas, et liiga palju energiat on suunatud erakonnast väljapoole. «Tuleb edasi minna,» nentis ta. «Me peame arvestama kõigi erakonnaliikmete ühishuviga ja selge on, et need on erinevad. Me oleme erakonnas teinud palju sisulist tööd, aga ma arvan, et seda on väheks jäänud,» rääkis Aab.