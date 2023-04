ÜRO mõistis hukka humanitaartöötajate tapmise Sudaanis

Kokkupõrgetes riigi relvajõudude ja poolsõjaväelise Kiirtoetusväe (RSF) vahel on hukkunud vähemalt 56 tsiviilisikut. Lisaks on väidetavalt hukkunud kümneid julgeolekujõudude liikmeid ja vigastada saanud vähemalt 600 inimest.

RSF väitis laupäeval, et on vallutanud riigi pealinnas Hartumis presidendilossi ja lennujaama. Sudaani relvajõud on need väited tagasi lükanud. Sudaani õhujõud kutsusid inimesi püsima siseruumides, kui nad jätkasid õhurünnakuid relvarühmituse baasidele.