Reinsalu: rahvusvaheline kogukond peab toetama Kara-Murzad

«Avaldan sügavat toetust Venemaa kohtus 25 aastaks vangi mõistetud Vene opositsiooniaktivistile Vladimir Kara-Murzale ja tema perekonnale. Vladimir Kara-Murza vaprus on suureks eeskujuks kõigile teistele inimestele,» märkis Reinsalu.

«Rahvusvaheline kogukond peab jätkuvalt toetama selliseid inimesi nagu Vladimir Kara-Murza, kes võitlevad oma elu ja vabadusega riskides demokraatia ja inimõiguste eest Venemaal. Eesti on endiselt seisukohal, et Euroopa Liit peab kehtestama sanktsioonid kõigile neile, kes on seotud Kara-Murza vangimõistmisega,» ütles ta.