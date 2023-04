Uus valitsus on presidendile esitletud ja ametlikult ametis

«Opositsioon tuletab teile pidevalt meelde, et on ka teistsuguseid arvamusi. See on igati normaalne ja demokraatlik. Piinlikuks muutub see siis, kui mängulust ja sõnatorked kasvavad parlamendi töö blokeerimiseks ja ebaviisakuste kaskaadiks. Ent juba on näha, et võimuliidu ja vastasrinna suhted saavad olema üsna karused,» lisas Karis. Veel rõhutas riigipea, et valitsus peab oma otsuseid põhjendama.