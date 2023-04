Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus kukub kivina

«Sõja positiivne mõju erakonna toetusele on kadunud ning on kaheldav, kas seda enam uuesti suudetakse selle pinnalt üles ehitada. Kolmest valitsuserakonnast on Reformierakonna kaotused olnud viimastel nädalatel selgelt kõige suuremad, kuid on ka näha, et Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide jaoks on valimiste mesinädalad möödas. Populaarsuse hetkeline tipp on selja taga ning nüüd nähtavasti kipub ka nende toetus pigem langema kui kasvama,» rääkis Mölder.

Samas on tema sõnul aga näha, et Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on oma positsioone parandanud. «Viimastel nädaltel on nende toetus suurenenud ning see on eriti märgatav EKRE puhul. Rahvuskonservatiivide kõige viimane nädalane tulemus on sisuliselt samal tasemel, kus Reformierakonna nelja nädala koondtulemus. Võib juhtuda, et lähinädalatel näeme, kuidas EKRE ja oravate koondtulemused jõuavad üksteisele vägagi lähedale,» ütles Mölder.