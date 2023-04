Analüüs: enamus ahistavaid jälitajaid on ohvri tuttavad

2017. aastal jõustus ahistava jälitamise kuriteokoosseis. Selle järgi on ahistav jälitamine teise inimesega korduv või järjepidev kontakti otsimine, tema jälgimine või muul viisil tema tahte vastaselt eraellu sekkumine, kui selle eesmärk või tagajärg on inimese hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine.

Igal aastal registreeritakse keskmiselt 200 ahistava jälitamise juhtumit. Ekspertide hinnangul on registreeritud kuriteod vaid jäämäe tipp – enamik tegelikest ohvritest kas ei tea, mis on ahistav jälitamine või ei soostu abi otsima.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse tiimijuhi Laidi Surva sõnul on ahistav jälitaja sageli ohvri endine paarisuhtepartner. «Sellisel juhul on sagedamini olnud ahistajaks mehed, kes keelduvad aktsepteerimast, et nende suhted on lõppenud ega lase oma endistel partneritel eluga edasi minna. Esinenud on ka juhtumeid, kus ahistajaks on kolleeg, juhututtav või täiesti võõras inimene,» ütles Laidi Surva.