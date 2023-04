Võimud pidasid grafiti autorit Kaštanit tõsimeelseks putinistiks, mees ise aga väidab, et vaid provotseeris kaaskodanikke. Aastaid Venemaal ja muudes riikides poliitikat käsitlevaid aktsioone korraldanud Aleksei Plutser-Sarno leiab, et skandaalid kultuuris on igati õigustatud.