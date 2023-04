Zelenskõi rääkis Ukraina valmistumisest aktiivseteks operatsioonideks

«Ukraina kaitsmine – sellele olid täna Kiievis pühendatud kõnelused NATO juhi Jens Stoltenbergiga. Kogu rahvusvahelise korra kaitsmine reeglite alusel. Elu kaitsmine. Valmistume Ramsteini kohtumiseks ja härra Stoltenbergi seisukoht on oluline. Valmistume ühtlasi meie aktiivseks tegevuseks rindel. See on vältimatu,» rõhutas riigipea.