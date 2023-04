CNN: Wagner on toimetanud relvi Sudaani relvarühmitusele RSF

Sudaani ja piirkondlikud diplomaatilised allikad on öelnud telekanalile CNN, et Vene erasõjafirma Wagner on varustanud Sudaani poolsõjaväelist Kiirtoetusväge (RSF) rakettidega, et aidata seda võitluses Abdel Fattah al-Burhani juhitud riigi relvajõududega.