Pevkur ja Reznikov allkirjastasid Ramsteinis Eesti-Ukraina kaitsekoostöö kokkuleppe

Ukraina kaitse kontaktgrupi kohtumise raames allkirjastatud leppe eesmärk on edasise ühiste tegevuste parem koordineerimine. Kokkuleppe alusel jätkavad Eesti ja Ukraina koostööd ja infovahetust kaitsepoliitika ja –planeerimise, luure ja olukorrateadlikkuse, kaitseväelaste hariduse ja väljaõppe valdkonnas ja paljudel muudel aladel.

Valitsus toetas neljapäeval oma esimesel kabinetinõupidamisel kaitseminister Hanno Pevkuri otsust saata Ukrainale hädavajalikku suurtüki laskemoona, mis on osa Eesti algatatud Euroopa Liidu kokkuleppest saata Ukrainale miljon mürsku.

«Miljoni mürsu algatusega näitasime, et suudame vajadusel teha suuri asju ühiselt ja kiiresti. Eesti teebki nüüd kiiresti oma osa mürsutarnetest ära ja kindlasti jätkame Ukraina sõjalist abistamist ka tulevikus. Ent veelgi paremaks kahepoolseks koostööks annab täna allkirjastatud lepe selge raami mitte ainult poliitilisele tasemele, vaid eelkõige kogu kaitsevaldkonnas tegutsevatele inimestele,» ütles Pevkur.

Kaitseministri sõnul ühtsus Ukraina jätkuvas toetamises Ramsteiniss selgelt nähtav. «Oli hea meel tõdeda, et vajadus jätkata Ukraina toetamisega kõlas kõikides sõnavõttudes ning mitmed riigid ümber laua andsid teada nii laskemoona kui muu olulise sõjalise abi abipakettidest,» lausus Pevkur.

Ramsteini Ukraina kaitse kontaktgrupp (Ukraine Defence Contact Group) on USA juhtimisel kokku kutsutud formaat, mis kohtus esimest korda aasta tagasi ja on tänaseks kogunenud 12 korda. Kohtumiste eesmärk on saada ülevaadet Ukraina vajadustest ja toetajate saadetavast abist. Üle 50 osaleva riigi sekka kuuluvad lisaks NATO ja Euroopa Liidu liitlastele ka Jaapan, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea, Austraalia, Maroko, Katar ja Iisrael.