LUUBI ALL ⟩ Automaks teeb maainimeste elu veel raskemaks

Toyota Land Cruiser pole Rasina külavanemal põllumees Aare Veetsmannil poosetamiseks. See maastur on talle elutarvilik tööloom, läbinud 11 aastaga kokku 375 000 kilomeetrit.

Ega maal ole elu nagu linnas, kus hakkama võib saada ilma autota, vaid seal on perre vaja kahte, vahel isegi kolme masinat, et üldse liikuma saada ja toime tulla, mistõttu leiab külarahvas, et neile linlastega ühesuguse automaksu kehtestamine on ebaõiglane ja elu suretav.