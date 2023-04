Inglismaal Surrey ülikooli doktorant Jack Whittaker kirjeldas 2022. aasta mais BBC-le antud intervjuus veebipetturite töömeetodeid: «Neil on lihtsalt telekas lahti ja nad otsivad järgmist suurt asja, mille külge ennast haakida ja Ukraina kriis oli selleks ideaalne võimalus.» Eksperdi sõnul on säärast tegevust saatnud arvestatav edu.