«Hiina diplomaadi väljaütlemised on arusaamatud ning me mõistame hukka sellised kommentaarid iseseisva ja suveräänse riigi suunal,» rõhutas Tsahkna.

«Eesti välisministeerium plaanib kutsuda Hiina Rahvavabariigi esindaja Eestis välja ning vajadusel informeerime teda meie ajaloost. Meie eesmärk on teha selgeks, et sellised seisukohad ei ole aktsepteeritavad ning et Eesti on suveräänne riik,» toonitas ta.