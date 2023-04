Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tuletas Balti riikide suveräänsuse õiguslikkuses kahelnud Hiina diplomaadile Lu Shayle meelde, et Hiina Rahvavabariik teatas juba 1967. aastal, et ei tunnusta Eesti, Läti ja Leedu annekteerimist. Nii tema kui europarlamendi liige Urmas Paet nentisid, et Euroopa Liidus ollakse endiselt väga kaugel vajaminevast ühispoliitikast Hiina suunas.