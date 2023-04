On üks päev aastas, mil iga tavakodanik saab Toompea lossis üsna vabalt ringi jalutada, poliitikutega kohtuda ning käia ära Pika Hermanni tornis – riigikogu lahtiste uste päev. Postimees külastas seekordset lahtiste uste päeva ning tegi nähtust reportaaži.



Toompea lossi ette jõudes on näha, et menu on suur. Turvakontrolli järjekord on pikk. Palju on inimesi tulnud lastega, palju on ka välismaalasi. Ringi jalutavad rahvariietes tantsijad, poliitikud ja näha on ka politseinikke. Ehkki sel päeval oli võimalik osa võtta mitmesugustest üritustest ja osaleda ka ekskursioonil, otsustame fotograafiga, et vaatame hoopis, mis toimub fraktsioonides ning mida seal inimestele pakutakse.