Martin Herem: Venemaa peaks lagunema väikesteks riikideks

Saatejuht uuris Heremilt, kas Venemaa sõjaline jõud on suurem, kui me tahaks uskuda. «Üks asi on see, kui palju on ressursse kuni Vladivostokini välja erinevates ladudes, linnades ja külades. Teine on see standard, mida keegi peab kaotuseks ja aktsepteerib kaotusena. Mulle tundub, et Venemaa näeb 500–600 sõduri kaotamist tugevuse märgina. Siis on ukrainlastel väga raske lõpetada, enne kui viimane kui okupant on hävitatud,» vastas Herem.

Tema sõnul näevad venelased neid kaotusi, kuid kui deržaava saab ukrainlastelt peksa, lisaks häbistatakse ka meedias, siis käitutakse juba teisiti. «Ma ei näe sellel konfliktil lõppu enne, kui Venemaa totaalselt muutub,» ütles Herem.

«See ei peaks olema enam mitte Venemaa, mitte see suur ja võimas riik, kes tunneb, et tal on õigus kõike teha. Venemaa peaks lagunema väikesteks riikideks, kellel ei ole nii palju võimu ja nii palju ambitsioone,» selgitas Herem.