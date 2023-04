Lapsi vaktsineeritakse varasemast vähem: «Kas laseme lastehalvatusel ja difteerial naasta?»

Kuid miks on vaja nakkushaiguste vastu vaktsineerida just imiku- ja lapseeas? Filippova selgitas, et eesmärk on optimaalse immuunvastuse kujundamine. «Emalt saadud antikehade tase langeb imikul paari kuu jooksul, seetõttu on tähtis alustada lapse vaktsineerimisega õigel ajal vastavalt immuniseerimiskavale. Tuleb meeles pidada, et mõned nakkushaigused on eriti ohtlikud just imikutele ja väikelastele, näiteks rotaviirusenteriit (viiruslik soolenakkus) võib imikul kulgeda väga raskelt. Ka läkaköha on just neile eriti ohtlik, enamik surmajuhtumeid on alla kolme kuu vanuste imikute hulgas.»