Politsei võttis liiklustalgutel vahele mitu tuhat kiiruseületajat

Pirita teel jäi politseinike kaamerasilma ette kiiruseületamisega sõiduk, milles viibinud prouad ütlesid vabanduseks, et neil on kiire ühelt kalmistult teisele. Veel teinegi juht Tallinnas sõnas politseinikele, et oli parasjagu teel isa hauale küünalt viima, kui patrull ta kiiruseületamisega peatas. «Ega kalmistule kiirustamine enam lahkunuid tagasi ei too, küll aga võib arutult kihutades juht ise hoopis üsna varsti kalmistul lõpetada,» sõnas Loigo.