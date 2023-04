KOHTU OTSUS ⟩ Advokaat Keres peab Kaja Kallase võrdlemise eest Mailis Repsiga annetama 15 000 eurot

Oma repliigis tõi Keres aga mängu Kaja Kallase. Keres rääkis saates: «Oma sünnipäevapidu pidas Mailis Reps oma sõprade ja heade tuttavatega kodus eraldi. See oli ju esinduskogunemine koos poliitiliste koostööpartneritega. Samasuguse niinimetatud sünnipäevapeo pidas ju sellel aastal meie peaminister, 17. juunil oli vist, kui meie peaministril on sünnipäev – ma võin selle kuupäevaga eksida, aga kuskil sealkandis see on – [Kallase sünnipäev on 18. juunil] ja täpselt sellel päeval laekusid siis kutsed kõikidele valitsuse liikmetele ja lähematele koostööpartneritele, sama moodi riigi kulul.»