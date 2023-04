Pevkur: tippkohtumisel tuleb NATO uued kaitseplaanid heaks kiita

«Kõik Euroopa idatiiva kaitseministrid Läänemerest Musta mereni olid kohtumisel ühel meelel, et Vilniusest peab tulema mõjuv sõnum, mis heidutab Venemaad ning viib reaalselt ellu Madridi tippkohtumisel kokku lepitud NATO tõkestusheidutuse mudeli. See tähendab uusi kaitseplaane, kõrges valmisolekus vägesid plaanide elluviimiseks, eelpositsioneeritud laskemoona ning rotatsioonilist õhukaitsemudelit. Selle elluviimiseks on vajalik ka riikide kaitsekulude suurendamine, mille osas on ületavad mitme B9 riigi kaitse-eelarveid juba tugevalt 2 protsendi taset,» ütles kaitseminister Pevkur.